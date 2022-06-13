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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Лисичанске проверяют более 50 человек на связь с оккупантами, действовали через гуманитарные штабы

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Проверка была комплексной, отметил Гайдай
Проверка была комплексной, отметил Гайдай
Фото: ssu.gov.ua (архив)

Украинские правоохранители проверяют в Лисичанске Луганской области людей, которые могут быть причастны к корректировке огня по городу российскими оккупантами. Об этом 12 июня сообщил в Facebook председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, "сливалась" информация о наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть [Илона Маска] Starlink. Именно такие установлены во всех наших гумштабах", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что более 50 человек "слишком живо делились информацией с российскими Telegrаm-каналами, их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России".

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь, получали ее и, не выходя из штаба, – предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих? СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня", – объяснил Гайдай.

По его данным, "в пророссийском контенте соцсетей начали распространяться сообщения-оговорки о профессиональной работе украинской спецслужбы и рекомендации относительно временного ограничения информаторской деятельности в ущерб Украине".

"Найдут каждого предателя. Будьте бдительны, как оказалось, главное – чтобы свои были действительно своими", – подчеркнул Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/159442709928454

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится рядом с Северодонецком, в котором продолжаются бои за контроль над городом.

Лисичанск постоянно обстреливают. Так, 12 июня в результате обстрелов города со стороны оккупантов погиб шестилетний ребенок.

Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Россия, СБУ, война, полиция, Донбасс, военные, Лисичанск, Сергей Гайдай, правоохранители, соцсети, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, информатор, проверки, Starlink
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