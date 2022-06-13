Гайдай: В Лисичанске проверяют более 50 человек на связь с оккупантами, действовали через гуманитарные штабы

"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, "сливалась" информация о наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть [Илона Маска] Starlink. Именно такие установлены во всех наших гумштабах", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что более 50 человек "слишком живо делились информацией с российскими Telegrаm-каналами, их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России".

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь, получали ее и, не выходя из штаба, – предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих? СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня", – объяснил Гайдай.

По его данным, "в пророссийском контенте соцсетей начали распространяться сообщения-оговорки о профессиональной работе украинской спецслужбы и рекомендации относительно временного ограничения информаторской деятельности в ущерб Украине".

"Найдут каждого предателя. Будьте бдительны, как оказалось, главное – чтобы свои были действительно своими", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)