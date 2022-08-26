Генерал США заверил Залужного в непоколебимой помощи лично Байдена

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине Фото: EPA

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента [США] Джо Байдена, обеих палат парламента [Конгресса] и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что проинформировал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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