Генерал США заверил Залужного в непоколебимой помощи лично Байдена

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
"Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента [США] Джо Байдена, обеих палат парламента [Конгресса] и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость", – написал главнокомандующий ВСУ.
Залужный отметил, что проинформировал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.
"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.
24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них.