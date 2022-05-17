Геращенко: После победы нам нужно создать из Украины Израиль – страну, которая постоянно будет жить рядом с огромным враждебным государством

Геращенко: Важно, чтобы Украина больше не была такой, как до 24 февраля Фото: mvs.gov.ua

"Самое важное – чтобы Украина больше не стала такой, какой она была до [открытого вторжения РФ] 24 февраля. Что после нашей победы надо понимать, что нам нужно сделать из Украины Израиль – страну, которая будет дальше жить постоянно на границе с огромным враждебным государством, в котором будут продолжать нас ненавидеть, с ядерным оружием, которое будет снова пытаться на нас напасть", – сказал он.

Советник главы МВД Украины считает, что очень важно иметь в Украине честные суды и честную правоохранительную систему, а также чтобы "лучшие люди приходили во власть из бизнеса и не грабили государство, а наводили в стране порядок".

Он отметил, что Украине, которая станет "Израилем", нужно "щириться оружием", а пограничники должны иметь на вооружении танки и Javelin и "стрелять первыми, чуть что-то ворухнется".

По словам Геращенко, украинская власть должна будет приложить "величайшие усилия", чтобы в страну вернулись выехавшие из-за войны украинцы.

"Они увидели, что такое Европа, они увидели отношение немцев, англичан, французов к себе. Во многих немецких городах им платят по €500–600 в месяц, они там получают доступ к образованию детей, детским садикам, там не летают ракеты и нет рядом России", – объяснил он.

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