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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: После победы нам нужно создать из Украины Израиль – страну, которая постоянно будет жить рядом с огромным враждебным государством

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Геращенко: Важно, чтобы Украина больше не была такой, как до 24 февраля
Геращенко: Важно, чтобы Украина больше не была такой, как до 24 февраля
Фото: mvs.gov.ua

После победы над Россией в Украине следует создать государство, которое будет постоянно готово к внешней агрессии, как и Израиль. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Самое важное – чтобы Украина больше не стала такой, какой она была до [открытого вторжения РФ] 24 февраля. Что после нашей победы надо понимать, что нам нужно сделать из Украины Израиль – страну, которая будет дальше жить постоянно на границе с огромным враждебным государством, в котором будут продолжать нас ненавидеть, с ядерным оружием, которое будет снова пытаться на нас напасть", – сказал он.

Советник главы МВД Украины считает, что очень важно иметь в Украине честные суды и честную правоохранительную систему, а также чтобы "лучшие люди приходили во власть из бизнеса и не грабили государство, а наводили в стране порядок".

Он отметил, что Украине, которая станет "Израилем", нужно "щириться оружием", а пограничники должны иметь на вооружении танки и Javelin и "стрелять первыми, чуть что-то ворухнется".

По словам Геращенко, украинская власть должна будет приложить "величайшие усилия", чтобы в страну вернулись выехавшие из-за войны украинцы.

"Они увидели, что такое Европа, они увидели отношение немцев, англичан, французов к себе. Во многих немецких городах им платят по €500–600 в месяц, они там получают доступ к образованию детей, детским садикам, там не летают ракеты и нет рядом России", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля якобы для "демилитаризации" и "денацификации" Украины. В РФ официально войну называют "спецоперацией".

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, сейчас бои идут на юге и востоке Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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