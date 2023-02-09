Глава Харьковской ОВА сообщил об активных обстрелах пограничных населенных пунктов области

"Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные недалеко от линии столкновения. Около 9.00 оккупанты наносили удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы были и в Двуречной", – написал Синегубов.

После 10.00 враг атаковал из артиллерии и минометов Харьковский район. Под обстрел попали село Веселое и Красное.

"Кроме того, около 12.00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Червоная Заря", – отметил глава ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.