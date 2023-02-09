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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Харьковской ОВА сообщил об активных обстрелах пограничных населенных пунктов области

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших
По предварительной информации, обошлось без пострадавших
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Российские оккупанты, начиная с утра 9 февраля, активно обстреливают пограничные районы Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные недалеко от линии столкновения. Около 9.00 оккупанты наносили удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы были и в Двуречной", – написал Синегубов.

После 10.00 враг атаковал из артиллерии и минометов Харьковский район. Под обстрел попали село Веселое и Красное.

"Кроме того, около 12.00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Червоная Заря", – отметил глава ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, артиллерия, обстрелы, Олег Синегубов, российские оккупанты
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