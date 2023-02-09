Оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта Харьковской области, применяли авиацию, есть погибшие – ОВА

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области. Под огнем врага находилось не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию", – написал Синегубов.
В поселке городского типа Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли два человека, добавили в ОВА. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.
"В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС", – рассказал Синегубов.
Глава ОВА сообщил также, что продолжаются работы по разминированию области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 25 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.