Оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта Харьковской области, применяли авиацию, есть погибшие – ОВА

Синегубов сообщил о пяти раненых жителях Харьковской области за сутки Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области. Под огнем врага находилось не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию", – написал Синегубов.

В поселке городского типа Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли два человека, добавили в ОВА. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.

"В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС", – рассказал Синегубов.

Глава ОВА сообщил также, что продолжаются работы по разминированию области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 25 взрывоопасных предметов.