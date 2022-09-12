"Главу" Луганской ТЭС будут судить за коллаборационизм

Следствие установило, что в мае нынешнего года после временной оккупации города Счастье бывший руководитель департамента по управлению производством Луганской ТЭС ООО ДТЭК Востокэнерго, передал целостный имущественный комплекс теплостанции стоимостью более 36 млн грн оккупационным властям.

При этом он действовал вопреки распоряжению руководства компании о временном прекращении работы ТЭС из-за боевых действий.

Подозреваемый добровольно согласился занять на должность руководителя Луганской ТЭС при оккупантах, говорится в заявлении прокуратуры. Его действия квалифицированы по статье о коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).