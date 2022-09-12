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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Главу" Луганской ТЭС будут судить за коллаборационизм

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Коллаборанта подозревают в передаче имущества украинской ТЭС оккупантам
Коллаборанта подозревают в передаче имущества украинской ТЭС оккупантам
Фото: wikipedia.org

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта, который передал имущество Луганской ТЭС представителям оккупационных властей Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева 12 сентября.

Следствие установило, что в мае нынешнего года после временной оккупации города Счастье бывший руководитель департамента по управлению производством Луганской ТЭС ООО ДТЭК Востокэнерго, передал целостный имущественный комплекс теплостанции стоимостью более 36 млн грн оккупационным властям.

При этом он действовал вопреки распоряжению руководства компании о временном прекращении работы ТЭС из-за боевых действий.

Подозреваемый добровольно согласился занять на должность руководителя Луганской ТЭС при оккупантах, говорится в заявлении прокуратуры. Его действия квалифицированы по статье о коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В регионе под контролем украинских военных оставались два села — об этом сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября Гайдай сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

Теги: Луганская область, прокуратура, оккупация, Счастье, ТЭС, война России против Украины, коллаборационизм
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