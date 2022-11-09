Гройсман: Политики должны поставить амбиции на паузу

Об этом Гройсман заявил во время онлайн-выступления 9 ноября на ежегодном форуме Университета Ковентри (Великобритания), посвященном вопросам глобальной безопасности и мира, сообщает пресс-служба политика. Тезисы своего выступления Гройсман также обнародовал в Facebook.

"Это не о пиаре и не о политических перспективах. Это о сплоченности вокруг победы и восстановления Украины. Такая государственная позиция сегодня была бы к лицу каждому украинскому политику и внесла бы свой положительный вклад в нашу победу и послевоенную мощь", – сказал Гройсман.

Политик отметил, что во время войны занял именно такую позицию.

"Я лично принял решение поставить на паузу собственные политические амбиции и просто работать, вносить свой вклад в плане обеспечения гуманитарной помощи и донесения правды о событиях в Украине до мира", – подчеркнул Гройсман.

Он убежден, что ответом на российскую агрессию должно быть подлинное лидерство – как глобальное (не давать никакого шанса усталости от войны, не заниматься умиротворением агрессора), так и внутри Украины.

"Лидерство внутри страны – это сплоченность и пауза для политических амбиций. Сплоченность очень важна и для процесса восстановления страны. В этом вопросе точно нет места политической конкуренции", – подытожил Гройсман.