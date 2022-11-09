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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гройсман: Политики должны поставить амбиции на паузу

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Гройсман призывает политиков сплотиться ради победы Украины
Гройсман призывает политиков сплотиться ради победы Украины
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Фокус на будущей победе и восстановлении Украины, а не на собственных политических амбициях – такая позиция была бы сейчас уместна для политиков. В этом уверен премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман.

Об этом Гройсман заявил во время онлайн-выступления 9 ноября на ежегодном форуме Университета Ковентри (Великобритания), посвященном вопросам глобальной безопасности и мира, сообщает пресс-служба политика. Тезисы своего выступления Гройсман также обнародовал в Facebook.

"Это не о пиаре и не о политических перспективах. Это о сплоченности вокруг победы и восстановления Украины. Такая государственная позиция сегодня была бы к лицу каждому украинскому политику и внесла бы свой положительный вклад в нашу победу и послевоенную мощь", – сказал Гройсман.

Политик отметил, что во время войны занял именно такую позицию.

"Я лично принял решение поставить на паузу собственные политические амбиции и просто работать, вносить свой вклад в плане обеспечения гуманитарной помощи и донесения правды о событиях в Украине до мира", – подчеркнул Гройсман.

Он убежден, что ответом на российскую агрессию должно быть подлинное лидерство – как глобальное (не давать никакого шанса усталости от войны, не заниматься умиротворением агрессора), так и внутри Украины.

"Лидерство внутри страны – это сплоченность и пауза для политических амбиций. Сплоченность очень важна и для процесса восстановления страны. В этом вопросе точно нет места политической конкуренции", – подытожил Гройсман.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/pfbid02SG6hxvKyVHHFTuNfLxdGizxRgFf9Ztd3xGLpaXF14ib5A4geMCqWSEdNwjTQvhhEl

Теги: Россия, Украина, Владимир Гройсман, политика, российская агрессия, война России против Украины, восстановление
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