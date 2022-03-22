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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гутерриш о войне в Украине: Стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам

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Войну в Украине Гутерриш назвал "абсурдной"
Войну в Украине Гутерриш назвал "абсурдной"
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 22 марта на брифинге, что война России против Украины "абсурдна" и ее нужно заканчивать. Об этом сообщает сайт организации.

"Сколько украинцев и россиян будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – только проигравшие? [...] Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. [...] Пришло время прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора заканчивать эту абсурдную войну", – сказал он.

Генсек ООН отметил, что масштабная война, которую Россия начала месяц назад, "идет в никуда", при этом оккупанты продолжают терроризировать гражданское население.

"В то же время мы не можем терять надежду. Благодаря моим контактам с различными действующими лицами стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам. На столе [переговоров] достаточно, чтобы прекратить боевые действия сейчас", – считает Гутерриш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в организации отмечают, что фактические цифры намного выше.

Теги: Россия, Украина, ООН, терроризм, война, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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