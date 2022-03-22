Гутерриш о войне в Украине: Стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам

"Сколько украинцев и россиян будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – только проигравшие? [...] Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. [...] Пришло время прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора заканчивать эту абсурдную войну", – сказал он.

Генсек ООН отметил, что масштабная война, которую Россия начала месяц назад, "идет в никуда", при этом оккупанты продолжают терроризировать гражданское население.

"В то же время мы не можем терять надежду. Благодаря моим контактам с различными действующими лицами стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам. На столе [переговоров] достаточно, чтобы прекратить боевые действия сейчас", – считает Гутерриш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)