Гутерриш о войне в Украине: Стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам

"Сколько украинцев и россиян будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – только проигравшие? [...] Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. [...] Пришло время прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора заканчивать эту абсурдную войну", – сказал он.
Генсек ООН отметил, что масштабная война, которую Россия начала месяц назад, "идет в никуда", при этом оккупанты продолжают терроризировать гражданское население.
"В то же время мы не можем терять надежду. Благодаря моим контактам с различными действующими лицами стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам. На столе [переговоров] достаточно, чтобы прекратить боевые действия сейчас", – считает Гутерриш.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в организации отмечают, что фактические цифры намного выше.