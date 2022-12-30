Ракетный потенциал России уменьшается – ГУР Минобороны Украины

"Можем заметить динамику к увеличению интервалов между ракетными ударами и уменьшению количества выпущенных ракет по сравнению с первыми массированными ракетными ударами по критической инфраструктуре. Действительно, ракетный потенциал врага уменьшается. Они не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества", – заявил он.

По словам Юсова, Украина готовится к каждой подобной атаке, чтобы минимизировать последствия.