Ракетный потенциал России уменьшается – ГУР Минобороны Украины

"Можем заметить динамику к увеличению интервалов между ракетными ударами и уменьшению количества выпущенных ракет по сравнению с первыми массированными ракетными ударами по критической инфраструктуре. Действительно, ракетный потенциал врага уменьшается. Они не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества", – заявил он.
По словам Юсова, Украина готовится к каждой подобной атаке, чтобы минимизировать последствия.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.
В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибло три человека, шесть были ранены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.