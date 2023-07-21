Игнат об обучении украинских летчиков: Возможно, уложимся в четыре месяца. Но арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк, и все это нужно освоить

По его словам, украинская сторона отталкивается от того, что обучение летчиков на современных боевых самолетах займет шесть месяцев.
"Когда мы отправляли двух наших пилотов в Соединенные Штаты, в Аризону, там они проходили тестирование на тренажерах, на симуляторах. И наши американские партнеры определяли, что они могут, как могут реагировать на разные ситуации в воздухе, как они быстро схватывают материал, какая от них отдача, и сделали выводы, что, возможно, им потребуется и меньше времени. Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца", – отметил Игнат.
В то же время он призвал не рассчитывать на то, что украинские летчики получат все необходимые знания в сжатые сроки.
"Не хочется сейчас кого-то "кормить" теми новостями, которые нам хотелось бы слышать. Дождемся, когда это будет происходить на практике. Потому что очень важна первичная подготовка, для пилотов это поначалу и тренажеры, и симуляторы. Затем полеты с инструктором, затем самостоятельные полеты уже на самолете, а затем тактическое применение этого самолета. И самое главное, что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения. Арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк – это десятки и десятки единиц разных очень эффективных авиационных крылатых высокоточных ракет, бомб и так далее. Все это нужно освоить. Все это вооружение должны освоить не только пилоты, но и иностранные специалисты – инженеры. Это все важные вещи. Здесь ошибок не должно быть", – подчеркнул Игнат.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.