Игнат об обучении украинских летчиков: Возможно, уложимся в четыре месяца. Но арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк, и все это нужно освоить

По его словам, украинская сторона отталкивается от того, что обучение летчиков на современных боевых самолетах займет шесть месяцев.

"Когда мы отправляли двух наших пилотов в Соединенные Штаты, в Аризону, там они проходили тестирование на тренажерах, на симуляторах. И наши американские партнеры определяли, что они могут, как могут реагировать на разные ситуации в воздухе, как они быстро схватывают материал, какая от них отдача, и сделали выводы, что, возможно, им потребуется и меньше времени. Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца", – отметил Игнат.

В то же время он призвал не рассчитывать на то, что украинские летчики получат все необходимые знания в сжатые сроки.

"Не хочется сейчас кого-то "кормить" теми новостями, которые нам хотелось бы слышать. Дождемся, когда это будет происходить на практике. Потому что очень важна первичная подготовка, для пилотов это поначалу и тренажеры, и симуляторы. Затем полеты с инструктором, затем самостоятельные полеты уже на самолете, а затем тактическое применение этого самолета. И самое главное, что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения. Арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк – это десятки и десятки единиц разных очень эффективных авиационных крылатых высокоточных ракет, бомб и так далее. Все это нужно освоить. Все это вооружение должны освоить не только пилоты, но и иностранные специалисты – инженеры. Это все важные вещи. Здесь ошибок не должно быть", – подчеркнул Игнат.