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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат об обучении украинских летчиков: Возможно, уложимся в четыре месяца. Но арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк, и все это нужно освоить

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Игнат: Самолет должен воевать, а не просто летать
Игнат: Самолет должен воевать, а не просто летать
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинским летчикам предстоит освоить большой арсенал вооружений, который может быть применен на американских истребителях F-16. Об этом в опубликованном 21 июля интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, украинская сторона отталкивается от того, что обучение летчиков на современных боевых самолетах займет шесть месяцев.

"Когда мы отправляли двух наших пилотов в Соединенные Штаты, в Аризону, там они проходили тестирование на тренажерах, на симуляторах. И наши американские партнеры определяли, что они могут, как могут реагировать на разные ситуации в воздухе, как они быстро схватывают материал, какая от них отдача, и сделали выводы, что, возможно, им потребуется и меньше времени. Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца", – отметил Игнат.

В то же время он призвал не рассчитывать на то, что украинские летчики получат все необходимые знания в сжатые сроки.

"Не хочется сейчас кого-то "кормить" теми новостями, которые нам хотелось бы слышать. Дождемся, когда это будет происходить на практике. Потому что очень важна первичная подготовка, для пилотов это поначалу и тренажеры, и симуляторы. Затем полеты с инструктором, затем самостоятельные полеты уже на самолете, а затем тактическое применение этого самолета. И самое главное, что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения. Арсенал вооружения у F-16 чрезвычайно широк – это десятки и десятки единиц разных очень эффективных авиационных крылатых высокоточных ракет, бомб и так далее. Все это нужно освоить. Все это вооружение должны освоить не только пилоты, но и иностранные специалисты – инженеры. Это все важные вещи. Здесь ошибок не должно быть", – подчеркнул Игнат.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, летчик, Юрий Игнат, F-16
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