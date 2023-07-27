Игнат объяснил, почему ПВО не удалось ночью сбить "Калибры", и рассказал, зачем РФ атакует Староконстантинов

Игнат: Не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

"К сожалению, "Калибры" не удалось поразить, потому что понимаем: подводная лодка, летят низко, расстояние близкое. Тут тяжело работать противовоздушной обороне. Снова атакуют опять-таки прибрежную зону, портовую инфраструктуру", – рассказал он.

Игнат отметил, что 26 июля в пределах Винницкой и Житомирской областей сбили три "Калибра".

"Было больше времени, чтобы обнаружить и уничтожить вражеские цели", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные оккупантами, силы ПВО уничтожили на 100%.

"Опять же не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну, вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит на оккупированных территориях, в частности. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром. Он был и вчера под прицелом. И Shahed тоже в большинстве случаев были направлены именно туда", – добавил он.