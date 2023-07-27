Игнат объяснил, почему ПВО не удалось ночью сбить "Калибры", и рассказал, зачем РФ атакует Староконстантинов

"К сожалению, "Калибры" не удалось поразить, потому что понимаем: подводная лодка, летят низко, расстояние близкое. Тут тяжело работать противовоздушной обороне. Снова атакуют опять-таки прибрежную зону, портовую инфраструктуру", – рассказал он.
Игнат отметил, что 26 июля в пределах Винницкой и Житомирской областей сбили три "Калибра".
"Было больше времени, чтобы обнаружить и уничтожить вражеские цели", – добавил он.
Спикер подчеркнул, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные оккупантами, силы ПВО уничтожили на 100%.
"Опять же не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну, вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит на оккупированных территориях, в частности. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром. Он был и вчера под прицелом. И Shahed тоже в большинстве случаев были направлены именно туда", – добавил он.
Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки оккупантов 26 июля. В ВС ВСУ тогда сообщили, что информация относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" уточняется.
По словам Игната, ракеты вчера днем сбивали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, одной из целей удара РФ был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
В ночь на 27 июля РФ ударила по Украине ракетами и дронами. "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Сбить вражеские ракеты силам обороны не удалось, есть погибший. Все восемь Shahed, выпущенных противником, были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.