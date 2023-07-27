ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат объяснил, почему ПВО не удалось ночью сбить "Калибры", и рассказал, зачем РФ атакует Староконстантинов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат: Не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары
Игнат: Не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Во время атаки в ночь на 27 апреля одной из целей оккупантов был аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает корреспондент "ГОРДОН".

"К сожалению, "Калибры" не удалось поразить, потому что понимаем: подводная лодка, летят низко, расстояние близкое. Тут тяжело работать противовоздушной обороне. Снова атакуют опять-таки прибрежную зону, портовую инфраструктуру", – рассказал он.

Игнат отметил, что 26 июля в пределах Винницкой и Житомирской областей сбили три "Калибра". 

"Было больше времени, чтобы обнаружить и уничтожить вражеские цели", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные оккупантами, силы ПВО уничтожили на 100%.

"Опять же не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну, вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит на оккупированных территориях, в частности. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром. Он был и вчера под прицелом. И Shahed тоже в большинстве случаев были направлены именно туда", – добавил он. 

Контекст:

Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки оккупантов 26 июля. В ВС ВСУ тогда сообщили, что информация относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" уточняется.

По словам Игната, ракеты вчера днем сбивали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, одной из целей удара РФ был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. 

В ночь на 27 июля РФ ударила по Украине ракетами и дронами. "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Сбить вражеские ракеты силам обороны не удалось, есть погибший. Все восемь Shahed, выпущенных противником, были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, Одесская область, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Галина ГРИШИНА
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
Галина ГРИШИНА
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
Галина ГРИШИНА
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
Сделайте это прямо перед покупкой. Как выбрать сладкую и вкусную кукурузу. Советы
Сделайте это прямо перед покупкой. Как выбрать сладкую и вкусную кукурузу. Советы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (142252)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (136210)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (129883)
4
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (102925)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (75193)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (69763)
7
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (60506)
8
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (55737)
 
 
 
 