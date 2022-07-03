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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Херсона в Киев. История переселенцев, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Сейчас семья живет в Киеве
Сейчас семья живет в Киеве
Скриншот: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова 3 июля опубликовал на своем сайте историю переселенцев из Херсона. До начала полномасштабной войны семья Лавриненко жила в Херсоне, вырваться из оккупации семье удалось не сразу.

Выехать из Херсона семье помогли сообщества в социальных сетях, где пользователи публиковали информацию об актуальных маршрутах выезда из города. Однажды, собрав самые ценные вещи, они решились уехать. С первого дня вдоль всех путей, ведущих из города, растянулись вражеские блокпосты.

"Дорога была сложной и опасной, ведь мы уезжали на свой страх и риск. Во второй раз, пожалуй, я не смог бы решиться", – рассказал Александр.

"Самое ужасное, что я помню, как бужу своего ребенка со словами: "Вставай, началась война", – вспоминает его жена.

Сейчас семья живет в Киеве, как переселенцы, они получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в управлении социальной защиты населения Оболонского района.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – помощью бизнесов СКМ.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Херсон, оккупация, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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