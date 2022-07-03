Из Херсона в Киев. История переселенцев, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Выехать из Херсона семье помогли сообщества в социальных сетях, где пользователи публиковали информацию об актуальных маршрутах выезда из города. Однажды, собрав самые ценные вещи, они решились уехать. С первого дня вдоль всех путей, ведущих из города, растянулись вражеские блокпосты.
"Дорога была сложной и опасной, ведь мы уезжали на свой страх и риск. Во второй раз, пожалуй, я не смог бы решиться", – рассказал Александр.
"Самое ужасное, что я помню, как бужу своего ребенка со словами: "Вставай, началась война", – вспоминает его жена.
Сейчас семья живет в Киеве, как переселенцы, они получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в управлении социальной защиты населения Оболонского района.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – помощью бизнесов СКМ.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".