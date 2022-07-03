Из Херсона в Киев. История переселенцев, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Выехать из Херсона семье помогли сообщества в социальных сетях, где пользователи публиковали информацию об актуальных маршрутах выезда из города. Однажды, собрав самые ценные вещи, они решились уехать. С первого дня вдоль всех путей, ведущих из города, растянулись вражеские блокпосты.

"Дорога была сложной и опасной, ведь мы уезжали на свой страх и риск. Во второй раз, пожалуй, я не смог бы решиться", – рассказал Александр.

"Самое ужасное, что я помню, как бужу своего ребенка со словами: "Вставай, началась война", – вспоминает его жена.

Сейчас семья живет в Киеве, как переселенцы, они получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в управлении социальной защиты населения Оболонского района.

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