Из психиатрической больницы в Стрелечьей эвакуировали всех пациентов и персонал – Синегубов

"Из специализированного заведения в селе Стрелечья, расположенном в нескольких километрах от границы с РФ и обстреливаемом врагом, успешно эвакуировали всех пациентов и медицинский персонал. Более 600 пациентов больницы были вывезены в Харьков, где они продолжат лечение в специализированных клиниках", – написал Синегубов.

Также в Харьков из клиники в Стрелечьей собираются вывезти лекарства и продукты.

"Благодарю всех причастных к эвакуации: медиков, сотрудников областной и районной администраций, спасателей главного управления ГСЧС в Харьковской области, волонтеров Красного Креста. Несмотря на риски для собственной жизни, вы спасли сотни людей!" – добавил он.

17 сентября во время одной из попыток эвакуировать пациентов психиатрической больницы российские военные открыли огонь по Стрелечьей. Четверо медиков погибли, двое пациентов и один местный житель получили ранения. Двое из погибших медиков были в автомобиле, по которому выстрелил российский танк, уточняли в Харьковской областной прокуратуре.

В тот день, по словам Синегубова, удалось под обстрелами эвакуировать 30 пациентов. В последующие дни эвакуация продолжилась.

До полномасштабного вторжения в этой больнице работали 460 человек, к 19 сентября их осталось 30, рассказал Общественному директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Он отметил, что за почти семь месяцев оккупации в больнице не было света, газа, воды. Сотрудники готовили еду на костре, за водой ходили к источнику.