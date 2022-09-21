ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из психиатрической больницы в Стрелечьей эвакуировали всех пациентов и персонал – Синегубов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харьковской области продолжается эвакуация
В Харьковской области продолжается эвакуация
Фото: EPA (архив)

Эвакуация из психиатрической больницы в приграничном селе Стрелечья Харьковской области успешно завершена, удалось вывезти всех пациентов и персонал учреждения. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Из специализированного заведения в селе Стрелечья, расположенном в нескольких километрах от границы с РФ и обстреливаемом врагом, успешно эвакуировали всех пациентов и медицинский персонал. Более 600 пациентов больницы были вывезены в Харьков, где они продолжат лечение в специализированных клиниках", – написал Синегубов.

Также в Харьков из клиники в Стрелечьей собираются вывезти лекарства и продукты.

"Благодарю всех причастных к эвакуации: медиков, сотрудников областной и районной администраций, спасателей главного управления ГСЧС в Харьковской области, волонтеров Красного Креста. Несмотря на риски для собственной жизни, вы спасли сотни людей!" – добавил он.

17 сентября во время одной из попыток эвакуировать пациентов психиатрической больницы российские военные открыли огонь по Стрелечьей. Четверо медиков погибли, двое пациентов и один местный житель получили ранения. Двое из погибших медиков были в автомобиле, по которому выстрелил российский танк, уточняли в Харьковской областной прокуратуре.

В тот день, по словам Синегубова, удалось под обстрелами эвакуировать 30 пациентов. В последующие дни эвакуация продолжилась.

До полномасштабного вторжения в этой больнице работали 460 человек, к 19 сентября их осталось 30, рассказал Общественному директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Он отметил, что за почти семь месяцев оккупации в больнице не было света, газа, воды. Сотрудники готовили еду на костре, за водой ходили к источнику.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Теги: Харьковская область, эвакуация, война России против Украины, медики, психиатрия, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (316353)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (154685)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117627)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109716)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (84544)
6
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (83382)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (37495)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (33277)
 
 
 
 