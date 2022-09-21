Из психиатрической больницы в Стрелечьей эвакуировали всех пациентов и персонал – Синегубов

"Из специализированного заведения в селе Стрелечья, расположенном в нескольких километрах от границы с РФ и обстреливаемом врагом, успешно эвакуировали всех пациентов и медицинский персонал. Более 600 пациентов больницы были вывезены в Харьков, где они продолжат лечение в специализированных клиниках", – написал Синегубов.
Также в Харьков из клиники в Стрелечьей собираются вывезти лекарства и продукты.
"Благодарю всех причастных к эвакуации: медиков, сотрудников областной и районной администраций, спасателей главного управления ГСЧС в Харьковской области, волонтеров Красного Креста. Несмотря на риски для собственной жизни, вы спасли сотни людей!" – добавил он.
17 сентября во время одной из попыток эвакуировать пациентов психиатрической больницы российские военные открыли огонь по Стрелечьей. Четверо медиков погибли, двое пациентов и один местный житель получили ранения. Двое из погибших медиков были в автомобиле, по которому выстрелил российский танк, уточняли в Харьковской областной прокуратуре.
В тот день, по словам Синегубова, удалось под обстрелами эвакуировать 30 пациентов. В последующие дни эвакуация продолжилась.
До полномасштабного вторжения в этой больнице работали 460 человек, к 19 сентября их осталось 30, рассказал Общественному директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.
Он отметил, что за почти семь месяцев оккупации в больнице не было света, газа, воды. Сотрудники готовили еду на костре, за водой ходили к источнику.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.