Из российского плена за время полномасштабной войны возвращено уже 2279 украинцев – Зеленский

Сегодня из российского плена вернули 44 украинца, 42 из которых – военнослужащие: рядовые, сержанты и офицеры.
"С разных направлений. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донецкой области, Херсонской области, Харьковской... Двое – гражданские. И это важно – что команда работает по всем, кто в плену... Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные – одна из тех категорий, по которой сложно", – рассказал Зеленский.
Президент выразил благодарность всем, кто координирует работу по обмену пленными.
"Спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека, – подчеркнул Зеленский. – Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок".
Предпоследний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников.
86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказывал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отмечали в офисе украинского омбудсмена.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех". Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов говорит, что Украина "в принципе" приближается к этому.