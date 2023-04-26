Из российского плена за время полномасштабной войны возвращено уже 2279 украинцев – Зеленский

26 апреля из российского плена вернули 44 украинца, 42 из которых – военнослужащие Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Сегодня из российского плена вернули 44 украинца, 42 из которых – военнослужащие: рядовые, сержанты и офицеры.

"С разных направлений. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донецкой области, Херсонской области, Харьковской... Двое – гражданские. И это важно – что команда работает по всем, кто в плену... Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные – одна из тех категорий, по которой сложно", – рассказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто координирует работу по обмену пленными.

"Спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека, – подчеркнул Зеленский. – Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок".