Из-за обстрела оккупантов в Луганской области пострадал волонтер – ОВА

Он пояснил, что волонтер получил минно-взрывную травму и посттравматический отит в результате российского обстрела автомобиля 30 июня, но в больницу за помощью решил обратиться только 4 июля.

Лысогор добавил, что 4 июля из Невского эвакуировали еще одного мужчину. Его госпитализировали в медицинское учреждение в соседнем регионе.

"На фоне постоянных артиллерийских ударов по селу у человека обострилась язва желудка", – говорится в сообщении.