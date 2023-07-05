Из-за обстрела оккупантов в Луганской области пострадал волонтер – ОВА

Он пояснил, что волонтер получил минно-взрывную травму и посттравматический отит в результате российского обстрела автомобиля 30 июня, но в больницу за помощью решил обратиться только 4 июля.
Лысогор добавил, что 4 июля из Невского эвакуировали еще одного мужчину. Его госпитализировали в медицинское учреждение в соседнем регионе.
"На фоне постоянных артиллерийских ударов по селу у человека обострилась язва желудка", – говорится в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В ходе полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, оккупанты захватили почти всю Луганскую область.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай. 16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.