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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрела оккупантов в Луганской области пострадал волонтер – ОВА

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Из-за российских обстрелов пострадали люди
Из-за российских обстрелов пострадали люди
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты 30 июня обстреляли автомобиль харьковского волонтера вблизи Макеевки в Луганской области. Об этом сообщил 5 июля глава Луганской обладминистрации Артем Лысогор.

Он пояснил, что волонтер получил минно-взрывную травму и посттравматический отит в результате российского обстрела автомобиля 30 июня, но в больницу за помощью решил обратиться только 4 июля. 

Лысогор добавил, что 4 июля из Невского эвакуировали еще одного мужчину. Его госпитализировали в медицинское учреждение в соседнем регионе.

"На фоне постоянных артиллерийских ударов по селу у человека обострилась язва желудка", – говорится в сообщении.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В ходе полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, оккупанты захватили почти всю Луганскую область.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай. 16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Теги: Луганская область, раненые, волонтер, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, Артем Лысогор
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