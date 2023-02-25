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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада расширила санкции против России. Под ограничения попали вице-премьеры РФ, дочь Кадырова и сын Медведева

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В санкционный список внесли 129 физлиц из РФ и 63 компании, сообщил Трюдо
В санкционный список внесли 129 физлиц из РФ и 63 компании, сообщил Трюдо
Фото: ЕРА

Канада расширила санкции против России, добавив в санкционный список 129 физических лиц и 63 юридических. Об этом 24 февраля объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

Это дополнение к санкциям, которые вводили ранее, подчеркнул он.

Новые меры включают санкции против 122 физлиц и 13 компаний, включая депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за законы, связанные с вторжением России в Украину и попыткой незаконной аннексии четырех украинских областей, сообщил сайт премьера.

"Среди других лиц, попавших под санкции, – российские вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента России и российские военные, а также члены семей лиц, ранее попавших под санкции", – говорится в релизе.

Против еще семерых человек и 50 компаний санкции ввели за связи с оборонной промышленностью России, включая производство танков, ракет и систем вооружения, которые Россия использует в войне против Украины. 

Согласно санкционному списку, который обнародован на сайте правительства Канады, под ограничения попали: 

  • вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин;
  • помощник президента Максим Орешкин;
  • дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова;
  • Светлана и Илья Медведевы – сын и жена экс-президента РФ Дмитрия Медведева;
  • Маргарита, Надежда и Любовь Кириенко, которых российские СМИ называют родственницами первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Контекст:

Также 24 февраля Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительные танки Leopard 2. Он заверил, что Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Канада, санкции, промышленность, Госдума, война России против Украины, Андрей Белоусов, Джастин Трюдо, ограничения, Илья Медведев, Марат Хуснуллин, Максим Орешкин, Татьяна Голикова, российские военные
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