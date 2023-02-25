Канада расширила санкции против России. Под ограничения попали вице-премьеры РФ, дочь Кадырова и сын Медведева

Это дополнение к санкциям, которые вводили ранее, подчеркнул он.
Новые меры включают санкции против 122 физлиц и 13 компаний, включая депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за законы, связанные с вторжением России в Украину и попыткой незаконной аннексии четырех украинских областей, сообщил сайт премьера.
"Среди других лиц, попавших под санкции, – российские вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента России и российские военные, а также члены семей лиц, ранее попавших под санкции", – говорится в релизе.
Против еще семерых человек и 50 компаний санкции ввели за связи с оборонной промышленностью России, включая производство танков, ракет и систем вооружения, которые Россия использует в войне против Украины.
Согласно санкционному списку, который обнародован на сайте правительства Канады, под ограничения попали:
Также 24 февраля Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительные танки Leopard 2. Он заверил, что Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.