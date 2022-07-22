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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Карасей жалко, россиян – нет". Оккупанты из "Градов" обстреляли Запорожскую область, снаряды упали в Днепр – ОВА

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Оккупанты применили РСЗО "Град"
Оккупанты применили РСЗО "Град"
Фото: EPA

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером, – это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское. Видимо, оккупантам стало совсем трудно без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жалко, россиян – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями. Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги идем в укрытие. И помним о неразглашении информации. Кроме одной – победа будет за нами", – говорится в сообщении.

Контекст:

Часть Запорожской области временно оккупирована Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, Град, РСЗО, обстрелы, война России против Украины
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