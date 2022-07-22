"Карасей жалко, россиян – нет". Оккупанты из "Градов" обстреляли Запорожскую область, снаряды упали в Днепр – ОВА

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером, – это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское. Видимо, оккупантам стало совсем трудно без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жалко, россиян – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями. Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги идем в укрытие. И помним о неразглашении информации. Кроме одной – победа будет за нами", – говорится в сообщении.

Контекст: Часть Запорожской области временно оккупирована Россией.