"Киборг" Костенко: Самое неправильное – ждать, когда у россиян закончатся бомбы. Россия – это очень ресурсная страна

"Наверное, самое неправильное, чего можно ждать, это когда у них закончатся бомбы. Это моя точка зрения. Потому что россияне – это очень ресурсная страна, и когда все европейские нормальные цивилизованные страны расстраивали свою культуру, свое социальное устройство, вкладывали в это деньги [...], – они строили оружие", – сказал он.

Нардеп обратил внимание, что это происходило и во времена холодной войны, и в 1990-е годы, и в 2000-е.

"Поэтому у них этого достаточно много. Мы помним, сколько всего этого было у Украины, сколько ни взрывались склады [с боеприпасами], а мы до сих пор бьемся, девятый год воюем тем, что у нас было (конечно, сейчас заходит больше, но все же есть еще те снаряды, которые у нас были), – а у них ничего этого не взрывалось, все у них там складывалось, было этого много и есть еще очень много", – объяснил Костенко.

Он отметил, что более технологического оружия (типа ракет "Калибр" и "Искандер") у России меньше, поэтому Москва закупает иранские дроны и пытаются купить баллистические ракеты.

"Нам нужно искать пути, как с этим бороться, нам нужно искать пути, как это уничтожать, нам нужно повышать стойкость своей энергосистемы и своего гражданского населения, но не надеждами, что у России это закончиться", – подчеркнул Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube