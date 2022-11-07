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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Самое неправильное – ждать, когда у россиян закончатся бомбы. Россия – это очень ресурсная страна

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Костенко отметил, что пока цивилизованные страны вкладывали в культуру, Россия делала оружие
Костенко отметил, что пока цивилизованные страны вкладывали в культуру, Россия делала оружие
Фото: Роман Костенко / Facebook

Не стоит надеяться на то, что у России в ходе ее вооруженной агрессии против Украины закончатся боеприпасы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

"Наверное, самое неправильное, чего можно ждать, это когда у них закончатся бомбы. Это моя точка зрения. Потому что россияне – это очень ресурсная страна, и когда все европейские нормальные цивилизованные страны расстраивали свою культуру, свое социальное устройство, вкладывали в это деньги [...], – они строили оружие", – сказал он.

Нардеп обратил внимание, что это происходило и во времена холодной войны, и в 1990-е годы, и в 2000-е.

"Поэтому у них этого достаточно много. Мы помним, сколько всего этого было у Украины, сколько ни взрывались склады [с боеприпасами], а мы до сих пор бьемся, девятый год воюем тем, что у нас было (конечно, сейчас заходит больше, но все же есть еще те снаряды, которые у нас были), – а у них ничего этого не взрывалось, все у них там складывалось, было этого много и есть еще очень много", – объяснил Костенко.

Он отметил, что более технологического оружия (типа ракет "Калибр" и "Искандер") у России меньше, поэтому Москва закупает иранские дроны и пытаются купить баллистические ракеты.

"Нам нужно искать пути, как с этим бороться, нам нужно искать пути, как это уничтожать, нам нужно повышать стойкость своей энергосистемы и своего гражданского населения, но не надеждами, что у России это закончиться", – подчеркнул Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Оккупанты регулярно обстреливают ракетами украинские города. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

По ноябрьским данным украинской военной разведки, у России осталось около 120 ракет "Искандер" и порядка 40 "Кинжалов".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, оружие, война, культура, разведка, оборона, боеприпасы, вторжение, киборг, технологии, обстрелы, война России против Украины, энергосистема, Роман Костенко, нардеп
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