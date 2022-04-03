Кличко: Многие политики ЕС стараются быть "немножко беременными". С одной стороны, поддерживают Украину, а с другой – работают с РФ

"Фотографии и видео не передают всех эмоций, которые человек ощущает, когда видит войну собственными глазами. Поэтому надо лично рассказать и убедить людей. Не секрет, что тяжело до многих доходит, что политики, особенно в Европейском союзе, стараются быть "немножко беременными", если так можно выразиться. С одной стороны, поддерживают Украину и осуждают войну, а с другой – продолжают работать с РФ, продолжают экономические отношения и всегда находят какие-то объяснения этим отношениям. Ключевой месседж, который я и Владимир доносим до каждого политика в Европе: каждый доллар, каждый евро, полученные и отправленные в РФ, – это кровавые деньги. На них кровь украинцев", – рассказал Кличко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)