Кличко поблагодарил США и Британию за новый пакет военной помощи

"Я благодарю наших американских партнеров, которые предоставляют новый пакет военной помощи Украине, чтобы мы могли обороняться. В том числе и в воздушном пространстве. Спасибо Великобритании, что поставляет нашему государству современное вооружение для защиты. Что поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость! Мы выстоим! Потому что мы на своей земле, мы боремся за свою страну и за свое будущее", – сказал мэр столицы.
Он призвал граждан помогать стране каждый на своем месте.
"Я призываю киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага с воздуха. Наши вооруженные силы героически противостоят оркам. Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и заботой о людях c соблюдением правил военного времени", – напомнил Кличко.
Мэр Киева также рассказал о последствиях ночных обстрелов столицы.
"Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом. Спасатели еще работают на месте", – подытожил городской голова.
Война России против Украины. Главное
США передадут Украине 800 зенитных комплексов Stinger для защиты от самолетов и российских крылатых ракет, а также боеприпасы к ним. Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге 16 марта.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.
26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".