Кличко поблагодарил США и Британию за новый пакет военной помощи

"Я благодарю наших американских партнеров, которые предоставляют новый пакет военной помощи Украине, чтобы мы могли обороняться. В том числе и в воздушном пространстве. Спасибо Великобритании, что поставляет нашему государству современное вооружение для защиты. Что поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость! Мы выстоим! Потому что мы на своей земле, мы боремся за свою страну и за свое будущее", – сказал мэр столицы.

Он призвал граждан помогать стране каждый на своем месте.

"Я призываю киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага с воздуха. Наши вооруженные силы героически противостоят оркам. Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и заботой о людях c соблюдением правил военного времени", – напомнил Кличко.

Мэр Киева также рассказал о последствиях ночных обстрелов столицы.

"Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом. Спасатели еще работают на месте", – подытожил городской голова.

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