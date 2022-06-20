ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Когда Москва исчерпает наступательный потенциал, Путин вытащит из колоды джокера: Минские соглашения – 3 – политолог

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
России потребуется временное перемирие с Украиной, чтобы решить ряд собственных проблем, считает политолог
России потребуется временное перемирие с Украиной, чтобы решить ряд собственных проблем, считает политолог
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин захочет остановить контрнаступление Украины переговорами о перемирии, и, возможно, уже в ближайшие месяцы Кремль выйдет с инициативой прекращения огня и начала переговорного процесса, считает политолог Михаил Басараб. Об этом он написал в своей статье для Киевского форума по безопасности, сообщила пресс-служба форума.

Кремль захочет обсуждать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на тот момент территориями Украины, пояснил Басараб.

"Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных сил Украины. В этот момент Путин вытащит из колоды джокера – условные Минские договоренности – 3", – считает политолог.

По его мнению, России потребуется временное перемирие, чтобы решить ряд собственных проблем, в частности, провести перегруппировку сил.

"Прекратив огонь, Кремль будет неизбежно инициировать международную дискуссию о смягчении или отмене санкций. К сожалению, у россиян есть основания надеяться, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия", – подчеркнул Басараб. 

Он отметил, что "замораживание" войны в таких обстоятельствах приведет к еще большему оттоку из Украины трудоспособных людей репродуктивного возраста.

"Возможные компромиссы с агрессором неизбежно вызовут излишние во время войны внутриполитические противоречия. Проведение столь необходимых реформ будет отложено на неопределенный срок. Для них не будет ни ресурса, ни сил, ни времени", – резюмировал Басараб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Киевский форум по безопасности организован фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в июне пообещал, что украинская власть не пойдет на компромиссы с российскими оккупантами и не допустит подписания "Минска-3".

Теги: Владимир Путин, переговоры, перемирие, Минские соглашения, прекращение огня, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (151230)
2
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (130842)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (67753)
4
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (51333)
5
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (42802)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (31709)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (31695)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (22192)
 
 
 
 