Когда Москва исчерпает наступательный потенциал, Путин вытащит из колоды джокера: Минские соглашения – 3 – политолог

Кремль захочет обсуждать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на тот момент территориями Украины, пояснил Басараб.

"Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных сил Украины. В этот момент Путин вытащит из колоды джокера – условные Минские договоренности – 3", – считает политолог.

По его мнению, России потребуется временное перемирие, чтобы решить ряд собственных проблем, в частности, провести перегруппировку сил.

"Прекратив огонь, Кремль будет неизбежно инициировать международную дискуссию о смягчении или отмене санкций. К сожалению, у россиян есть основания надеяться, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия", – подчеркнул Басараб.

Он отметил, что "замораживание" войны в таких обстоятельствах приведет к еще большему оттоку из Украины трудоспособных людей репродуктивного возраста.

"Возможные компромиссы с агрессором неизбежно вызовут излишние во время войны внутриполитические противоречия. Проведение столь необходимых реформ будет отложено на неопределенный срок. Для них не будет ни ресурса, ни сил, ни времени", – резюмировал Басараб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Киевский форум по безопасности организован фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.