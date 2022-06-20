Когда Москва исчерпает наступательный потенциал, Путин вытащит из колоды джокера: Минские соглашения – 3 – политолог

Кремль захочет обсуждать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на тот момент территориями Украины, пояснил Басараб.
"Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных сил Украины. В этот момент Путин вытащит из колоды джокера – условные Минские договоренности – 3", – считает политолог.
По его мнению, России потребуется временное перемирие, чтобы решить ряд собственных проблем, в частности, провести перегруппировку сил.
"Прекратив огонь, Кремль будет неизбежно инициировать международную дискуссию о смягчении или отмене санкций. К сожалению, у россиян есть основания надеяться, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия", – подчеркнул Басараб.
Он отметил, что "замораживание" войны в таких обстоятельствах приведет к еще большему оттоку из Украины трудоспособных людей репродуктивного возраста.
"Возможные компромиссы с агрессором неизбежно вызовут излишние во время войны внутриполитические противоречия. Проведение столь необходимых реформ будет отложено на неопределенный срок. Для них не будет ни ресурса, ни сил, ни времени", – резюмировал Басараб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киевский форум по безопасности организован фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в июне пообещал, что украинская власть не пойдет на компромиссы с российскими оккупантами и не допустит подписания "Минска-3".