ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир батальона "Свобода", воюющий возле Рубежного, рассказал, когда закончится война

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Кузык: Наши артиллеристы работают как снайпера
Кузык: Наши артиллеристы работают как снайпера
Фото: svoboda.army

Война завершится, когда у Украину будет достаточно средств для подавления наступление армии РФ, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" командир добровольческого батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

"Речь не о сроках, а о силах и средствах. Закончится война тогда, когда у нас будет достаточно средств подавить наступление врага, прекратить оккупацию. Например, когда наш батальон "Свобода" работал в Киевской области, имелись эти средства. Наша артиллерия давила их. Как минимум, был паритет. Шли в наступление, у нас была поддержка местного населения, нас хорошо информировали, мы могли колонны жечть в тылу. Россияне понесли большие потери, и мы смогли их выдавить", – пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что в настоящее время на восточном фронте у украинской армии есть нехватка вооружения, чтобы сдерживать силы противника.

"На том участке, где мы сейчас, [возле Рубежного в Луганской области] сил и средств недостаточно. У врага больше танков, орудий, арсенала и "мяса", которое они бросают на нашу территорию. Мы, условно говоря, их здесь сдерживаем. У нас немного противоавиационных систем, потому очень экономно их используем. Наши артиллеристы работают как снайпера. Танков у нас, к сожалению, в разы меньше, чем у оккупантов. То, что сейчас отбиваем эти атаки, позволяет Украине накопить вооружение, доставить его и уже отсюда погнать эту орду к их границе. То есть можем при надлежащем вооружении перейти от оборонной работы к наступательной".

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Контекст:

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

26 мая  на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бои с российской оккупационной армией на востоке Украины достигли максимальной интенсивности. "Обстановка остается сложной. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях", – сообщила она.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Национальная гвардия, вооружение, Рубежное, артиллерия, батальон, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, Петр Кузык
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