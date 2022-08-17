Командиры украинских военнослужащих смогут регистрировать их завещания

"В условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих Вооруженных сил, других созданных в соответствии с законодательством военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые присоединяются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства, смогут не только нотариусы, но и командиры военнослужащих и уполномоченные ими лица", – говорится в сообщении.
После удостоверения завещания будут пересылаться через Генштаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный или иной орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для регистрации нотариусами в Наследственном реестре.
На передачу завещания территориальным органом Минюста регистратору в реестре отводятся два дня. Он обязуется осуществить государственную регистрацию в Наследственном реестре в течение трех рабочих дней.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых. По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на 10 июня, Украина потеряла около 10 тыс. военных.