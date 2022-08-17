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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиры украинских военнослужащих смогут регистрировать их завещания

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Завещания украинских защитников смогут утверждать их командиры
Завещания украинских защитников смогут утверждать их командиры
Фото: EPA

В военное время завещания и договоры о наследовании военнослужащих смогут утверждать их командиры. Изменения в порядок государственной регистрации завещаний внес Кабинет Министров Украины, сообщается 16 августа на сайте Министерства юстиции Украины.

"В условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих Вооруженных сил, других созданных в соответствии с законодательством военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые присоединяются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства, смогут не только нотариусы, но и командиры военнослужащих и уполномоченные ими лица", – говорится в сообщении.

После удостоверения завещания будут пересылаться через Генштаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный или иной орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для регистрации нотариусами в Наследственном реестре. 

На передачу завещания территориальным органом Минюста регистратору в реестре отводятся два дня. Он обязуется осуществить государственную регистрацию в Наследственном реестре в течение трех рабочих дней.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых. По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на 10 июня, Украина потеряла около 10 тыс. военных.

Теги: Украина, Министерство юстиции, Генштаб ВСУ, военные, нотариус, правоохранители, Минюст, наследство, ВСУ, военнослужащий, регистрация
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