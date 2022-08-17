Командиры украинских военнослужащих смогут регистрировать их завещания

"В условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих Вооруженных сил, других созданных в соответствии с законодательством военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые присоединяются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства, смогут не только нотариусы, но и командиры военнослужащих и уполномоченные ими лица", – говорится в сообщении.

После удостоверения завещания будут пересылаться через Генштаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный или иной орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

На передачу завещания территориальным органом Минюста регистратору в реестре отводятся два дня. Он обязуется осуществить государственную регистрацию в Наследственном реестре в течение трех рабочих дней.