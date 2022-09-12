"Красивая работа". Воздушное командование "Восток" показало, как ПВО сбила российские ракеты, летевшие на Днепр

"Момент сбивания идущих на Днепр российских ракет. Мгновенная реакция наших стражей неба Красивая работа!" – говорится в сообщении.
Вечером 11 сентября россияне запустили по территории Украины 11 ракет, девять из них украинские военные сбили: семь – над Днепропетровской областью и две – над Полтавской.
Две ракеты поразили объект энергетической инфраструктуры в Харьковской области, вследствие чего несколько областей частично остались без электричества. К утру 12 сентября почти во всех пострадавших регионах электроснабжение возобновлено.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.