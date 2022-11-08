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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кропивницкий получил очередной груз для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В центр "Я – Мариуполь" в Кропивницком поступила очередная партия помощи от Фонда Рината Ахметова. Этот гуманитарный хаб среди десятков других в Украине направлен на комплексную поддержку переселенцев из Мариуполя, сообщили 8 ноября в пресс-службе Фонда.

Организация передала в местную ячейку 600 наборов со средствами личной гигиены.

"В каждый гигиенический набор вошли самые необходимые вещи, которые помогают мариупольцам на первых этапах жизни на новом месте – зубные щетки и пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло. Всего до конца года переселенцам из Мариуполя будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Кропивницкий
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