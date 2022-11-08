Кропивницкий получил очередной груз для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

Организация передала в местную ячейку 600 наборов со средствами личной гигиены.

"В каждый гигиенический набор вошли самые необходимые вещи, которые помогают мариупольцам на первых этапах жизни на новом месте – зубные щетки и пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло. Всего до конца года переселенцам из Мариуполя будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.