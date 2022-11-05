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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК ВИЭ передал бетонные укрытия для жителей Николаева

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Укрытия способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны
Укрытия способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны
Фото: DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ / Facebook

По запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова предоставила укрытия для гражданских на случай вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Эти бетонные укрытия армированы и имеют необходимую сертификацию. Каждое укрытие рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

"Укрытия способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Также к поддержке Николаева приобщились известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna). На оба укрытия нанесены стенописи, которые говорят, что свет победит", – сообщили в ДТЭК ВИЭ.

https://www.facebook.com/DTEKRenewables/posts/pfbid0Pg9ofhn552ppAJiWLvELz9kipTqXCtT2qSeJa5kkvy7p1bZqFR9osd9F31RH7VHhl

Группа ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку ВСУ и на гуманитарные цели 632 млн грн. Всего с начала войны бизнесы Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа. После этого местные власти неоднократно сообщали о новых разрушениях в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

За восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину город не обстреливали всего 40 дней. Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, по состоянию на 25 октября погибли 148 человек, за помощью к медикам обратились около 800 тяжелораненых мирных жителей.

Теги: Украина, Николаев, ДТЭК, помощь, обстрелы
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