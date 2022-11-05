ДТЭК ВИЭ передал бетонные укрытия для жителей Николаева

Эти бетонные укрытия армированы и имеют необходимую сертификацию. Каждое укрытие рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

"Укрытия способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Также к поддержке Николаева приобщились известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna). На оба укрытия нанесены стенописи, которые говорят, что свет победит", – сообщили в ДТЭК ВИЭ.

Группа ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку ВСУ и на гуманитарные цели 632 млн грн. Всего с начала войны бизнесы Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.