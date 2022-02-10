Кулеба и Ткаченко обратились к журналистам по поводу освещения российской агрессии

Главы министерств призвали журналистов при освещении российско-украинского вооруженного конфликта придерживаться фактов.
"Война в Донецкой и Луганской областях – "международный вооруженный конфликт, который начался с оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь"; Россия является "стороной конфликта, а не посредником"; "трехсторонняя контактная группа, работающая над урегулированием вооруженного конфликта, состоит из трех сторон: защищающейся Украины; напавшей России; ОБСЕ как посредника между ними", а "в нормандский формат входят Украина, Россия и Франция с Германией как посредники", – сказано в обращении.
Министры отмечают, что российские оккупационные администрации в Донецке и Луганске не обладают никакой субъектностью ни в переговорном процессе, ни в принятии решений.
"Мы просим журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупирующего государства, Российской Федерации", – подчеркнули Кулеба и Ткаченко.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Reuters 7 февраля 2022 года опубликовало заявление главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина о том, что полномасштабная война на востоке Украины якобы может "начаться в любой момент". Агентство назвало Пушилина "лидером сепаратистов" в заголовке и "лидером поддерживаемых Россией сепаратистов", а также "донецким лидером" в тексте новости.
В МИД Украины отреагировали на публикацию информагентства, подчеркнув, что предоставление трибуны российским ставленникам на востоке Украины создает фальшивую реальность.
8 февраля Ткаченко посоветовал иностранным журналистам, которые собираются общаться с оккупационной властью на оккупированной части Донбасса, обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма они этим внесут. Министр отметил, что в последнее время в иностранных СМИ появляются публикации с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые признаны в Украине террористическими организациями.