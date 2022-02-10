Кулеба и Ткаченко обратились к журналистам по поводу освещения российской агрессии

Главы министерств призвали журналистов при освещении российско-украинского вооруженного конфликта придерживаться фактов.

"Война в Донецкой и Луганской областях – "международный вооруженный конфликт, который начался с оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь"; Россия является "стороной конфликта, а не посредником"; "трехсторонняя контактная группа, работающая над урегулированием вооруженного конфликта, состоит из трех сторон: защищающейся Украины; напавшей России; ОБСЕ как посредника между ними", а "в нормандский формат входят Украина, Россия и Франция с Германией как посредники", – сказано в обращении.

Министры отмечают, что российские оккупационные администрации в Донецке и Луганске не обладают никакой субъектностью ни в переговорном процессе, ни в принятии решений.

"Мы просим журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупирующего государства, Российской Федерации", – подчеркнули Кулеба и Ткаченко.