Кулеба: Пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать

"Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решения – это другое. Венгрия присоединяется к санкциям – мы видим, что в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-либо существенный шаг не состоялся из-за Венгрии", – сказал Кулеба.
Он напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они [венгры] говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", – заявил министр.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. После его заявлений о "выстреле в легкие" и о том, что Украина якобы не может победить в войне против РФ, в МИД Украины подчеркнули, что Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. Высказывания Орбана – классический пример российской пропаганды, заявил спикер МИД Олег Николенко.