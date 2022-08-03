Кулеба: Пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать

Кулеба: Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решения – это другое Фото: EPA

"Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решения – это другое. Венгрия присоединяется к санкциям – мы видим, что в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-либо существенный шаг не состоялся из-за Венгрии", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они [венгры] говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", – заявил министр.