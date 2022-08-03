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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать

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Кулеба: Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, это одно, а решения это другое
Кулеба: Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решения – это другое
Фото: EPA

Венгрия, несмотря на заявления руководства страны, в основном поддерживает санкции против России. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 3 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я всегда очень четко говорю, что заявления, хотя они бывают неприятными, эмоциональными, – это одно, а решения – это другое. Венгрия присоединяется к санкциям – мы видим, что в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-либо существенный шаг не состоялся из-за Венгрии", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они [венгры] говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", – заявил министр.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. После его заявлений о "выстреле в легкие" и о том, что Украина якобы не может победить в войне против РФ, в МИД Украины подчеркнули, что Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. Высказывания Орбана – классический пример российской пропаганды, заявил спикер МИД Олег Николенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Венгрия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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