Кулеба приветствовал решение Сейма Латвии: РФ давно заслужила статус государства – спонсора терроризма

"Благодарен латвийскому парламенту Сейму и всем его членам за признание России государством – спонсором терроризма. Своевременный ход: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами", – написал Кулеба.

Он призвал другие государства и организации последовать примеру Латвии.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022

Сейм Латвии принял 11 августа заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.