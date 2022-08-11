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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба приветствовал решение Сейма Латвии: РФ давно заслужила статус государства – спонсора терроризма

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Кулеба о решении Сейма Латвии: Своевременный ход
Кулеба о решении Сейма Латвии: Своевременный ход
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил депутатов Сейма Латвии за признание РФ государством, поддерживающим терроризм, и призвал парламентариев других стран последовать их примеру. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Благодарен латвийскому парламенту Сейму и всем его членам за признание России государством – спонсором терроризма. Своевременный ход: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами", – написал Кулеба.

Он призвал другие государства и организации последовать примеру Латвии.

Сейм Латвии принял 11 августа заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм. 

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Теги: Латвия, терроризм, Дмитрий Кулеба, парламент, война России против Украины, Сейм Латвии
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