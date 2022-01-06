ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Логика Украины в отношении войны на Донбассе не всегда понятна коллективному Западу – Климкин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Климкин считает, что украинскому обществу должна быть понятна цена компромиссов по Донбассу
Климкин считает, что украинскому обществу должна быть понятна цена компромиссов по Донбассу
Фото: ЕРА

Для Украины сложилась такая внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация, что ей не удастся "петлять" перед международными партнерами относительно конфликта на Донбассе. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в статье для ZN.UA, опубликованной 6 января.

"Наша логика должна быть понятна коллективному Западу – как США, так и ЕС. Это все труднее сделать и может стать почти невозможным – и допустить последнее никак нельзя. Запад должен доверять нам, нашим обещаниям – что мы можем сделать и что недопустимо при любых условиях. Кардинальное изменение ситуации в оккупированном Донбассе, непростая внутриполитическая ситуация в Украине и стремительно меняющаяся геополитика уже не дают возможности "петлять" и тянуть время, как мы сейчас делаем", – написал он.

Дипломат считает, что "эта тактика какое-то время работала, не давая нам продвигаться вперед, но вместе с тем создавая пространство для маневра – довольно ограниченное".

"Мы заплатили за него кардинальными переменами на оккупированной территории. Дальнейшее затягивание времени и стремление к какому-либо варианту замораживания ситуации могут очень дорого обойтись нам в будущем, и платой будут возможные договоренности относительно Украины. Все повышают ставки, понимая, что время пришло, и мы можем стать такой ставкой. В любом случае внешняя политика образца 2021 года без настойчивости в 2022-м работать уже не будет", – объяснил Климкин.

Он напомнил китайскую пословицу: когда дует ветер, надо строить мельницы, а не заборы.

По словам экс-главы МИД Украины, в стране "нужна честная и реалистичная общественная дискуссия" о ситуации на Донбассе.

"Говорить лозунгами, конечно, можно, но это заведет нас в тупик. Если раньше это давало возможность выигрывать время, то сейчас ситуация изменилась и решения могут принимать через нашу голову. Во-вторых, мы должны определиться, что именно делать, чтобы деоккупация Донбасса не пересекла точку невозврата, после которой это будет вопрос отдаленной перспективы на несколько поколений", – отметил дипломат.

Он считает, что "не надо тешить себя иллюзиями, что смена власти в России поспособствует деоккупации Донбасса и Крыма".

"Это по меньшей мере неочевидно. Поэтому понимание, готовы ли мы в принципе на компромиссы и какие именно, критически необходимо. Цена компромиссов или их отсутствия должна быть, по крайней мере, понятна обществу", – подчеркнул Климкин.

Контекст:

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Теги: Россия, Донбасс, оккупация, переговоры, Павел Климкин, российская агрессия, война в Украине, конфликт, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело
"Такая сладкая попка". Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
"Нет слов. Какая природная красота и энергия". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Нет слов. Какая природная красота и энергия". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (145766)
2
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (118258)
3
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (92940)
4
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (73212)
5
Каменских показала голую грудь вблизи (61131)
6
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (56552)
7
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (49865)
8
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем (43294)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS