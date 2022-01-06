Логика Украины в отношении войны на Донбассе не всегда понятна коллективному Западу – Климкин

"Наша логика должна быть понятна коллективному Западу – как США, так и ЕС. Это все труднее сделать и может стать почти невозможным – и допустить последнее никак нельзя. Запад должен доверять нам, нашим обещаниям – что мы можем сделать и что недопустимо при любых условиях. Кардинальное изменение ситуации в оккупированном Донбассе, непростая внутриполитическая ситуация в Украине и стремительно меняющаяся геополитика уже не дают возможности "петлять" и тянуть время, как мы сейчас делаем", – написал он.
Дипломат считает, что "эта тактика какое-то время работала, не давая нам продвигаться вперед, но вместе с тем создавая пространство для маневра – довольно ограниченное".
"Мы заплатили за него кардинальными переменами на оккупированной территории. Дальнейшее затягивание времени и стремление к какому-либо варианту замораживания ситуации могут очень дорого обойтись нам в будущем, и платой будут возможные договоренности относительно Украины. Все повышают ставки, понимая, что время пришло, и мы можем стать такой ставкой. В любом случае внешняя политика образца 2021 года без настойчивости в 2022-м работать уже не будет", – объяснил Климкин.
Он напомнил китайскую пословицу: когда дует ветер, надо строить мельницы, а не заборы.
По словам экс-главы МИД Украины, в стране "нужна честная и реалистичная общественная дискуссия" о ситуации на Донбассе.
"Говорить лозунгами, конечно, можно, но это заведет нас в тупик. Если раньше это давало возможность выигрывать время, то сейчас ситуация изменилась и решения могут принимать через нашу голову. Во-вторых, мы должны определиться, что именно делать, чтобы деоккупация Донбасса не пересекла точку невозврата, после которой это будет вопрос отдаленной перспективы на несколько поколений", – отметил дипломат.
Он считает, что "не надо тешить себя иллюзиями, что смена власти в России поспособствует деоккупации Донбасса и Крыма".
"Это по меньшей мере неочевидно. Поэтому понимание, готовы ли мы в принципе на компромиссы и какие именно, критически необходимо. Цена компромиссов или их отсутствия должна быть, по крайней мере, понятна обществу", – подчеркнул Климкин.
Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.