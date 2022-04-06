Лойко: Я окончательно понял, что победа будет за нами, и успокоился. Украинцев нельзя победить – они уже выиграли в этой войне

Лойко: Украинская армия настолько сейчас сильна, что ей даже не обязательно быть в каком-то блоке Фото: Sergei Loiko / Facebook

"Мне с одним взводом предложили поехать в Ирпень, пошли по полю в сторону заправки. И там какая-то бетонная плита была, мы уже почти дошли, как начался минометный обстрел. Мы легли, упершись спинами в плиту. Когда мина подлетала, у нас было несколько секунд, чтобы прижаться к земле (разлет осколков большой). И мины 40 минут вокруг нас шлепались в землю. Солдатам это надоело, и один из них вдруг запел украинскую песню. Мне повезло, что я начал снимать видео. Он поет – прилетает мина, мы все падаем, прижимаемся к земле. Мина взорвалась, мы поднимаемся, а он продолжает петь. Для меня это символ того, что украинский народ победить нельзя: молодой парень поет под обстрелом, когда падает мина, и он продолжает петь. Я окончательно понял, что победа будет за ними. Или я уже могу сказать – за нами. И успокоился. Украинцев нельзя победить. Они уже выиграли в этой войне", – рассказал Лойко.

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Журналист считает, что еще впереди военное поражение России и международный суд.

"Украинская армия настолько сейчас сильна, что ей даже не обязательно быть в каком-то блоке. А вооружение теперь все равно будут постоянно поставлять. В любом случае Россия уже проиграла войну, потому что Путин ее уничтожил. Но предстоит еще военное поражение. Как это произойдет, я не знаю. Надеюсь, все закончится Гаагой", – подчеркнул журналист.

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