Львы, тигры, медведи. В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным

Украинские военные стараются защитить каждую жизнь, даже если эта жизнь хвостатая и с усами, отмечают зоозащитники Фото: EPA

"По спасению диких и часто домашних животных обращаются именно военные. С помощью военных мы вывозили львов, тигров, медведей, каких-то домашних животных, осла", – рассказал Тодорчук.

По его словам, военные регулярно "звонят, пишут, ловят наши команды эвакуации" с просьбой забрать в безопасные места спасенных собак.

"Украинский военный пытается защитить каждую жизнь, которая находится рядом с ним, даже если эта жизнь хвостатая и с усами", – подытожил Тодорчук.