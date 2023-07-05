Львы, тигры, медведи. В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным

"По спасению диких и часто домашних животных обращаются именно военные. С помощью военных мы вывозили львов, тигров, медведей, каких-то домашних животных, осла", – рассказал Тодорчук.
По его словам, военные регулярно "звонят, пишут, ловят наши команды эвакуации" с просьбой забрать в безопасные места спасенных собак.
"Украинский военный пытается защитить каждую жизнь, которая находится рядом с ним, даже если эта жизнь хвостатая и с усами", – подытожил Тодорчук.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В Минэкологии 5 марта 2023 года сообщили, что Россия в ходе полномасштабного вторжения нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре 2022 года, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.
Только в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года погибло, по оценкам Минэкологии, около 20 тыс. животных.