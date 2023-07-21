Людям, которые сделали ремонт после российских обстрелов за свой счет, будут выплачивать компенсации – Кабмин

Приняты изменения в программу "єВідновлення".
"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья – один из центральных процессов. Уже работает программа "єВідновлення", по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он поручил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации прокоммуникировать, как будет выглядеть механизм компенсации.
"Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", – добавил глава правительства.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте 2023 года, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января.
Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.
Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорили в Мининфраструктуры. По состоянию на 10 июля 1409 украинцев получили финансовую помощь на ремонт поврежденного в результате боевых действий жилья, сообщали в ведомстве.
"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.