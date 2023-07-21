Людям, которые сделали ремонт после российских обстрелов за свой счет, будут выплачивать компенсации – Кабмин

Приняты изменения в программу "єВідновлення".

"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья – один из центральных процессов. Уже работает программа "єВідновлення", по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поручил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации прокоммуникировать, как будет выглядеть механизм компенсации.

"Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", – добавил глава правительства.