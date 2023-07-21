ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Людям, которые сделали ремонт после российских обстрелов за свой счет, будут выплачивать компенсации – Кабмин

Шмыгаль: Рассчитываем, что механизм компенсаций будет готов осенью
Шмыгаль: Рассчитываем, что механизм компенсаций будет готов осенью
Фото: kmu.gov.ua

Правительство будет выплачивать компенсацию людям, которые сделали ремонты жилья после российских обстрелов за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина 21 июля.

Приняты изменения в программу "єВідновлення". 

"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья – один из центральных процессов. Уже работает программа "єВідновлення", по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поручил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации прокоммуникировать, как будет выглядеть механизм компенсации.

"Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", – добавил глава правительства.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте 2023 года, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января.

Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.

Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорили в Мининфраструктуры. По состоянию на 10 июля 1409 украинцев получили финансовую помощь на ремонт поврежденного в результате боевых действий жилья, сообщали в ведомстве. 

"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убытки, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин, компенсация
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