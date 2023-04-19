Маляр: Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета

Маляр: У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета. В ВСУ есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего. Правом сообщать эту информацию наделены территориальные центры комплектации и соцподдержки. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и так далее", – написала она.

Маляр отметила, что представители центров имеют опыт и обучены таким коммуникациям.

По ее словам, если тело не найдено, тогда семье сообщают, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А когда тело найдено и идентифицировано, сообщают, что военный погиб.

"У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив. Поэтому просьба ко всем в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила: сообщать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести; сообщать корректно статус – "погибший" или "без вести пропавший", – заявила замминистра.