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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета

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Маляр: У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив
Маляр: У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В Вооруженных силах Украины есть порядок оповещения родственников погибших военных и они не должны узнавать о гибели своих близких на войне из интернета. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 19 апреля.

"Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета. В ВСУ есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего. Правом сообщать эту информацию наделены территориальные центры комплектации и соцподдержки. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и так далее", – написала она.

Маляр отметила, что представители центров имеют опыт и обучены таким коммуникациям.

По ее словам, если тело не найдено, тогда семье сообщают, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А когда тело найдено и идентифицировано, сообщают, что военный погиб.

"У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив.  Поэтому просьба ко всем в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила: сообщать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести; сообщать корректно статус – "погибший" или "без вести пропавший", – заявила замминистра.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Украина "дозированно" дает информацию о числе погибших, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией числа, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников также не стал называть точные потери Украины. "Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Анна Маляр, война России против Украины, погибшие
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