"Метинвест" передал в Авдеевку более 30 тонн горючего

В городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать Фото: metinvest.media

"Благодаря поддержке "Метинвеста" мы сможем эвакуировать население, снабжать жителей технической водой, развозить гуманитарные грузы, лекарства и питьевую воду", – рассказал заместитель руководителя Авдеевской городской военной администрации Евгений Удовенко.

Из-за обстрелов в Авдеевке не работают магазины, больницы и другие городские объекты, отметили в пресс-службе "Метинвеста". В городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать. Компания передает городу продукты, медикаменты и мобильные печи для приготовления еды.

Военные и сотрудники коммунальных служб Авдеевки получили от Метинвеста более 1500 единиц защитной амуниции. А в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который реализует группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, для жителей Авдеевки и близлежащих сел доставили 19 000 продовольственных наборов.