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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал в Авдеевку более 30 тонн горючего

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В городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать
В городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать
Фото: metinvest.media

Община прифронтовой Авдеевки Донецкой области получила 34 тонны горючего для служб критической инфраструктуры города, а также для автомобилей, чтобы вывозить людей в безопасные места. Передала горючее компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Благодаря поддержке "Метинвеста" мы сможем эвакуировать население, снабжать жителей технической водой, развозить гуманитарные грузы, лекарства и питьевую воду", – рассказал заместитель руководителя Авдеевской городской военной администрации Евгений Удовенко.

Из-за обстрелов в Авдеевке не работают магазины, больницы и другие городские объекты, отметили в пресс-службе "Метинвеста". В городе до сих пор остаются жители, отказавшиеся уехать. Компания передает городу продукты, медикаменты и мобильные печи для приготовления еды.

Военные и сотрудники коммунальных служб Авдеевки получили от Метинвеста более 1500 единиц защитной амуниции. А в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который реализует группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, для жителей Авдеевки и близлежащих сел доставили 19 000 продовольственных наборов.

Теги: автомобили, Метинвест, помощь, Авдеевка, обстрелы
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