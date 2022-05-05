МИД Польши удивился словам Франциска о причинах войны в Украине

Дипломаты с "отвращением и удивлением" восприняли слова Франциска о возможной вине НАТО за вторжение России в Украину, сказанные в недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera. "У понтифика уже были проблемы с идентификацией агрессора, а теперь он прямо заявляет, что Альянс мог спровоцировать Москву на нападение на Украину", – процитировало внешнеполитическое ведомство RTF.
МИД Польши дал понять, что позиция Святого престола противоречит польским национальным интересам. При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что догмат о непогрешимости папы касается только вопросов веры, а не внешней политики. И польская миссия в Ватикане должна работать еще усерднее, чтобы предоставлять ему достоверную информацию о войне в Украине.
3 мая в интервью Corriere della Sera Франциск рассказал, что НАТО своими действиями могло спровоцировать агрессию РФ против Украины. "Папу беспокоит, что Путин не остановится в ближайшее время. Он пытается рассмотреть корни этого поведения, причины, толкающие его на столь жестокий конфликт. Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило Путина начать вторжение в Украину", – пересказывала газета размышления папы.
После выхода интервью пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что война в Украине не была спровоцирована Украиной, НАТО или какой-либо другой стороной, кроме России.