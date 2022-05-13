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Минобороны РФ заявило о готовности открыть коридоры для эвакуации украинцев в третьи страны

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Оккупанты заявляют о готовности открыть коридор для эвакуации в третьи страны для гражданских
Оккупанты заявляют о готовности открыть коридор для эвакуации в третьи страны для гражданских
Фото: ЕРА

Россия заявляет о готовности открыть гуманитарные коридоры для эвакуации на территорию третьих стран мирных граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, опубликованном 12 мая, также, как пишет "Интерфакс", его озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ (структура минобороны) Михаил Мизинцев.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", – сказано в заявлении. 

Там также утверждается, что РФ ежедневно открывает "гуманитарные коридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России и "неукоснительно соблюдает" режим тишины на согласованных с Украиной коридорах. Однако там нет упоминаний о фильтрационных лагерях, куда попадают украинцы, которых вывозят в сторону РФ.

Кроме того, украинские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договоренностей о режиме тишины на время действия гуманитарных коридоров.

Контекст:

Об эвакуации в третьи страны просили только военнослужащие – защитники Мариуполя, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" и ведут бои с российскими оккупантами.

Всех гражданских с территории "Азовстали" эвакуировали, заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 7 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, эвакуация, гуманитарный коридор, минобороны РФ, режим тишины, Российская Федерация
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