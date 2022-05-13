Минобороны РФ заявило о готовности открыть коридоры для эвакуации украинцев в третьи страны

Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, опубликованном 12 мая, также, как пишет "Интерфакс", его озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ (структура минобороны) Михаил Мизинцев.
"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", – сказано в заявлении.
Там также утверждается, что РФ ежедневно открывает "гуманитарные коридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России и "неукоснительно соблюдает" режим тишины на согласованных с Украиной коридорах. Однако там нет упоминаний о фильтрационных лагерях, куда попадают украинцы, которых вывозят в сторону РФ.
Кроме того, украинские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договоренностей о режиме тишины на время действия гуманитарных коридоров.
Об эвакуации в третьи страны просили только военнослужащие – защитники Мариуполя, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" и ведут бои с российскими оккупантами.
Всех гражданских с территории "Азовстали" эвакуировали, заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 7 мая.