Минобороны РФ заявило о готовности открыть коридоры для эвакуации украинцев в третьи страны

Оккупанты заявляют о готовности открыть коридор для эвакуации в третьи страны для гражданских Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, опубликованном 12 мая, также, как пишет "Интерфакс", его озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ (структура минобороны) Михаил Мизинцев.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", – сказано в заявлении.

Там также утверждается, что РФ ежедневно открывает "гуманитарные коридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России и "неукоснительно соблюдает" режим тишины на согласованных с Украиной коридорах. Однако там нет упоминаний о фильтрационных лагерях, куда попадают украинцы, которых вывозят в сторону РФ.

Кроме того, украинские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договоренностей о режиме тишины на время действия гуманитарных коридоров.