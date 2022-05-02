На 3 мая согласована эвакуация при поддержке ООН и Красного Креста – Мариупольский городской совет

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и [Международного комитета] Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало – в 7.00", – говорится в сообщении.

Мэрия Мариуполя попросила максимально распространить информацию о планируемой эвакуации.

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Для эвакуации из Мариуполя на 2 мая были согласованы две дополнительные локации, в том числе Луначарское кольцо возле Бердянска, где выехавшие из Мариуполя автобусы могли подобрать желающих выехать на подконтрольную украинским властям территорию.

Эвакуация мариупольцев из промзоны "Азовстали", которая была запланирована на сегодня, сорвалась, заявили защитники города.