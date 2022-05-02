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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На 3 мая согласована эвакуация при поддержке ООН и Красного Креста – Мариупольский городской совет

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С "Азовстали" эвакуация сорвалась, говорят ее защитники
С "Азовстали" эвакуация сорвалась, говорят ее защитники
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

На утро 3 мая готовится эвакуация мирного населения с оккупированных российскими захватчиками территорий, проинформировал 2 мая в Telegram Мариупольский городской совет.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и [Международного комитета] Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало – в 7.00", – говорится в сообщении.

Мэрия Мариуполя попросила максимально распространить информацию о планируемой эвакуации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Для эвакуации из Мариуполя на 2 мая были согласованы две дополнительные локации, в том числе Луначарское кольцо возле Бердянска, где выехавшие из Мариуполя автобусы могли подобрать желающих выехать на подконтрольную украинским властям территорию.

Эвакуация мариупольцев из промзоны "Азовстали", которая была запланирована на сегодня, сорвалась, заявили защитники города.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Теги: ООН, война, Мариуполь, Бердянск, горсовет, эвакуация, гуманитарный коридор, война России против Украины, население, Международный комитет Красного Креста
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