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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны сформировало резервы зимней формы для военных и начинает закупать летнюю – Маляр

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Замминистра отметила, что большая часть формы (88,9%) приобретена по государственным контрактам
Замминистра отметила, что большая часть формы (88,9%) приобретена по государственным контрактам
Скриншот: Військове телебачення України / Youtube

В Вооруженных силах Украины закрыта основная потребность в зимней форме. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала 29 декабря на брифинге, который транслировало Военное телевидение.

По ее словам, сейчас минобороны работает над накоплением резервов зимней экипировки для украинских защитников. 

"По основным позициям вещевого обеспечения Министерство обороны не просто закрыло все потребности, которые нам формулировал Генштаб, но и создало значительные резервы. В частности, зимняя форма. Это сотни тысяч комплектов одежды и пар обуви. И поставка продолжается", – сообщила Маляр.

Замминистра отметила, что большая часть формы (88,9%) приобретена по государственным контрактам, помощь от иностранных партнеров составила 7,9%, благотворительность – 3,1%.

"Снабжение стабильно. Сейчас основная задача – обеспечение логистики внутри Вооруженных сил, чтобы наши воины вовремя получали все то, что накоплено на складах", – сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас приоритетом МО является обеспечение перехода на летний сезон.

"Сейчас как раз будет происходить смена приоритетов: после создания запаса прочности зимней формы будут расти поставки летней", – сказала замминистра.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимые контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла Маляр.

13 октября в Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты. В ведомстве уточнили, что в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований. 17 октября в Минобороны Украины сообщили, что военнослужащие на передовой полностью обеспечены зимней формой. Военные это отрицали.

Теги: Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, военная форма
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