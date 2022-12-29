Минобороны сформировало резервы зимней формы для военных и начинает закупать летнюю – Маляр

По ее словам, сейчас минобороны работает над накоплением резервов зимней экипировки для украинских защитников.

"По основным позициям вещевого обеспечения Министерство обороны не просто закрыло все потребности, которые нам формулировал Генштаб, но и создало значительные резервы. В частности, зимняя форма. Это сотни тысяч комплектов одежды и пар обуви. И поставка продолжается", – сообщила Маляр.

Замминистра отметила, что большая часть формы (88,9%) приобретена по государственным контрактам, помощь от иностранных партнеров составила 7,9%, благотворительность – 3,1%.

"Снабжение стабильно. Сейчас основная задача – обеспечение логистики внутри Вооруженных сил, чтобы наши воины вовремя получали все то, что накоплено на складах", – сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас приоритетом МО является обеспечение перехода на летний сезон.

"Сейчас как раз будет происходить смена приоритетов: после создания запаса прочности зимней формы будут расти поставки летней", – сказала замминистра.