Мобилизованные россияне не подготовлены, они идут в бой по телам своих же солдат – Гайдай

По словам Гайдая, новое пополнение российских войск очень слабо подготовлено, однако именно этих солдат забрасывают на первую линию фронта прежде всего. Зачастую им приходится идти на поле боя по телам своих же военных, убитых буквально часом ранее.

"На смену уничтоженным сразу же забрасывают свежемобилизованных. Они слабо подготовлены: подготовить солдата нельзя не то что за неделю – нельзя и за месяц. Одно дело – подготовка на полигоне в виртуальных условиях, другое дело, когда их с полигона сразу забрасывают на фронт, где артиллерия их перемалывает. Это ломает психику, очень сильно влияет на боевой дух, поэтому они и пытаются сдаваться десятками", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что тела погибших россияне не забирают и это проблема. Продукты разложения попадают в землю, а оттуда в грунтовые воды, что приводит к заболеваемости среди населения.

Кроме того, россияне минируют территории хаотично, не делая карт минных полей. Есть случаи, когда мобилизованные из РФ погибают на собственных минах, установленных ранее.

На разминирование в Луганской области основных путей и территорий объектов критической инфраструктуры, а также жилых площадей, чтобы начать полное восстановление, понадобится не менее 10 лет, отметил Гайдай. Относительно всей территории области – гораздо больше. Проблемами при разминировании станут современные разработки, такие как пластиковые мины, которые металлоискатель не сможет обнаружить, сказал он.