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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы поняли: что-то не так". Дезертировавший контрактник из РФ рассказал, что военных не предупредили об их участии во вторжении в Украину

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Альберт Сахибгареев: Мы поняли, что это реальная война. Мы все были в шоке. Мы особо не готовились к такому
Альберт Сахибгареев: Мы поняли, что это реальная война. Мы все были в шоке. Мы особо не готовились к такому
Фото: meduza.io

Российские военные 288-й артиллерийской бригады войсковой части №30683 РФ, начавшие 24 февраля военное вторжение в Украину, думали, что они участвуют в учениях, и заподозрили, что "что-то не так", только когда получили ответ на свои обстрелы. Об этом заявил в комментарии журналистам "Медузы" дезертировавший российский контрактник Альберт Сахибгареев.

Его бригада базируется в Нижнем Новгороде, на границу с Украиной в Белгородскую область подразделение направили в начале февраля 2022 года.

"Не предупреждали насчет "спецоперации", мы ехали просто на учения. Приехали и просто сидели, чего-то ждали", — рассказал Сахибгареев.

Он сообщил, что 23 февраля военнослужащим приказали надеть бронежилеты и не снимать их, а также выдали автоматы и перед этим привезли гораздо больше боеприпасов, чем обычно используют на учениях. Бывший контрактник утверждает, что ничего не заподозрил и в этот момент.

"Нам вообще ничего не объясняли: просто была задача боеприпасы грузить в машины, и все. Говорили, что места дислокации будем менять. Мы каждый день с одного места на другое возили боеприпасы. Никто не понимал, что происходит. Мы думали: учения, – заявил он. – Нам просто говорили, что будет марш в ту [украинскую] сторону. Зачем – ничего не говорят. А если тебе дают приказ, ты просто должен его выполнять".

24 февраля бригаде приказали начать стрельбу из артиллерийских установок. Сахибгареев утверждает, что военные не знали, по каким целям стреляют. Сомневаться в том, что это "учения", они начали только когда получили артиллерийский ответ со стороны Украины.

"Мы поняли: что-то не так. Учения вблизи жилых деревень и городов не проходят, а они там падали. Значит, Украина в обратную начала стрелять и защищаться", – объяснил бывший российский военный.

У Сахибгареева был с собой мобильный телефон и он прочитал в новостях, что Россия начала вторжение в Украину.

"Мы поняли, что наши вооруженные силы напали [на Украину]. Мы поняли, что это реальная война. Мы все были в шоке. Мы особо не готовились к такому", – утверждает он.

Военнослужащий решил уйти из части через неделю, когда старший прапорщик части в драке сломал ему руку. Он вернулся в Уфу и собирается подавать в суд на командира. В рапорте на увольнение он написал, что "был вынужден покинуть расположение воинской части, так как опасался за свою жизнь и здоровье и не желал продолжать участие в боевых действиях на территории Украины, так как это противоречит его убеждениям".

"24 февраля 2022 года военнослужащие войсковой части №30683, в том числе и я, приняли непосредственное участие в военной спецоперации на территории Украины. Ранее о начале спецоперации, ее целях мы как-либо уведомлены не были… Считаю, что дальнейшее прохождение службы в условиях дедовщины, применения в отношении меня физической силы, обязывания участвовать в военных спецоперациях, в противоречие моим убеждениям, невозможно", – цитирует "Медуза" документ.

Адвокат считает, что против Сахибгареева все равно возбудят уголовное дело, арестуют и отправят в СИЗО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: дезертирство, война России против Украины, российские военные
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