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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мясокомбинат уже полностью заполнен". Россияне ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел оккупантов – ГУР

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По информации разведки, оккупантам негде хранить тела своих погибших
По информации разведки, оккупантам негде хранить тела своих погибших
Фото: gur.gov.ua

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне ищут дополнительные промышленные холодильники для хранения тел погибших соотечественников. Об этом 9 июня сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200", – говорится в сообщении ГУР.

По информации разведки, 6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" в Мелитополе и осмотрели холодильные камеры предприятия. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. После этого оккупанты заявили руководству компании, что будут использовать холодильные камеры на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих.

"В настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев на направлении Пологи – Гуляйполе", – добавили в сообщении.

ГУР отмечает, что власти РФ намерены скрыть реальные масштабы потерь от россиян и для этого хотят как можно дольше хранить тела на оккупированных территориях. 

"Практикуется так называемое дозированное отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени", – пояснили в разведке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

По информации Генштаба ВСУ на 9 июня, потери среди личного состава российских оккупантов с 24 февраля достигли около 31,7 тыс. военных.

Теги: Мелитополь, разведка, Запорожская область, война России против Украины, погибшие, ГУР Минобороны Украины, российские военные, погибшие российские военные, российские оккупанты
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