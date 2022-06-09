"Мясокомбинат уже полностью заполнен". Россияне ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел оккупантов – ГУР

"Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200", – говорится в сообщении ГУР.

По информации разведки, 6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" в Мелитополе и осмотрели холодильные камеры предприятия. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. После этого оккупанты заявили руководству компании, что будут использовать холодильные камеры на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих.

"В настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев на направлении Пологи – Гуляйполе", – добавили в сообщении.

ГУР отмечает, что власти РФ намерены скрыть реальные масштабы потерь от россиян и для этого хотят как можно дольше хранить тела на оккупированных территориях.

"Практикуется так называемое дозированное отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени", – пояснили в разведке.

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