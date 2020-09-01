На Донбассе с начала суток соблюдали режим тишины

В вечерней сводке штаба операции Объединенных сил на Донбассе отмечается, что 1 сентября стороны соблюдали режим тишины. Потерь и раненых в Вооруженных силах Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 1 сентября соблюдается режим тишины. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения заданий нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина", – сказано в сообщении.

Потерь и раненых среди украинских военных нет.

"Следуя договоренностям, которые вступили в силу 27 июля, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи", – сообщили военные

За прошедшие сутки в ООС зафиксировали два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.