На Донбассе впервые за шесть дней не фиксировали нарушения перемирия

3 сентября по всей линии фронта наблюдалась тишина, с начала новых суток перемирие на Донбассе пока соблюдается. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Впервые за шесть дней в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб ООС.

"Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава ОС, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. 3 сентября по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

С начала новых суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

В штабе отметили, что украинские военные занимаются ликвидацией пожаров, которые возникли в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с пожарными Государственной службы по чрезвычайным ситуациям участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники. Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка", – говорится в сообщении.

Кроме того, саперы ООС в прифронтовых районах разминировали более 10 га территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

До вчерашнего дня нарушений перемирия не фиксировали на Донбассе 28 августа.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.