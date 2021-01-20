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На кастинг в российской "Лиге смеха" зарегистрировались команды из "ДНР"

Для участия в российской версии украинского проекта "Лига смеха" на телеканале СТС, в частности, зарегистрировались команды из Украины.

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Список команд участниц кастинга на российскую версию украинского проекта "Лига смеха" еще будет дополняться
Список команд – участниц кастинга на российскую версию украинского проекта "Лига смеха" еще будет дополняться
Фото: depositphotos.com

В российской версии украинского проекта "Лига смеха" на телеканале СТС намерены принять участие команды, которые заявили себя как представители так называемой "Донецкой народной республики". Соответствующая информация опубликована 19 января пресс-службой Международного союза КВН.

В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" указаны как представители Донецка из "Донецкой народной республики".

На кастинг нового проекта СТС зарегистрировалось также пять команд с материковой части Украины:

  • "МУА планета земля" (Украина);
  • "Сборная медиков" (Одесса);
  • "Сборная Одессы" (Одесса);
  • "Падик 19" (Запорожье);
  • "Подруги твоего парня (Харьков).

Из оккупированного Россией Крыма указаны команды:

  • B.A.N.G. (Керчь);
  • "Эльвад Вагнер" (Симферополь).

Список команд – участниц кастинга еще будет дополняться, отметили организаторы.

Ранее российский телеканал СТС заявил, что запускает собственную версию украинского проекта "Лига смеха", который принадлежит группе "Квартал 95". Торговая марка "Лига смеха" принадлежит в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Он имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые зарекомендовали себя на украинском рынке.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Украина, Симферополь, оккупация, КВН, ОРДЛО
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