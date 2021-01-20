На кастинг в российской "Лиге смеха" зарегистрировались команды из "ДНР"

В российской версии украинского проекта "Лига смеха" на телеканале СТС намерены принять участие команды, которые заявили себя как представители так называемой "Донецкой народной республики". Соответствующая информация опубликована 19 января пресс-службой Международного союза КВН.
В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" указаны как представители Донецка из "Донецкой народной республики".
На кастинг нового проекта СТС зарегистрировалось также пять команд с материковой части Украины:
Из оккупированного Россией Крыма указаны команды:
Список команд – участниц кастинга еще будет дополняться, отметили организаторы.
Ранее российский телеканал СТС заявил, что запускает собственную версию украинского проекта "Лига смеха", который принадлежит группе "Квартал 95". Торговая марка "Лига смеха" принадлежит в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Он имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые зарекомендовали себя на украинском рынке.