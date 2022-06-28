На оккупированных территориях "кто-то" постоянно сорит окурками, разрушены несколько арсеналов врага – Гайдай

"На оккупированных территориях "кто-то" постоянно сорит окурками. Разрушены несколько вражеских БК", – сыронизировал он.

В ходе включения в эфир национального телемарафона, запись которого опубликовал глава обладминистрации, он назвал главной проблемой украинских военных превосходство оккупантов "в разы" в артиллерии и в количестве снарядов к ним.

"Я не буду говорить, кто именно это делал, но то, что взрываются склады с боекомплектом, – это очень идет на руку именно Вооруженным силам Украины, потому что чем больше разрываются логистические цепочки, тем где-то больше паузы [между обстрелами], а время идет нам на руку однозначно, потому что все-таки надежда на то, что еще больше придет помощи западной, западного вооружения, и тогда мы уже сможем остановить вот эту огромную навалу", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня появились сообщения о взрыве склада с боеприпасами оккупантов в Зимогорье Луганской области.