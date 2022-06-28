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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях "кто-то" постоянно сорит окурками, разрушены несколько арсеналов врага – Гайдай

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Взрывы на складах боеприпасов оккупантов на руку ВСУ, отметил Гайдай
Взрывы на складах боеприпасов оккупантов на руку ВСУ, отметил Гайдай
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Fаcebook

На оккупированных территориях Донбасса взрываются военные склады российских оккупантов с боекомплектами (БК), сообщил 27 июня в Telegrаm глава Донецкой областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На оккупированных территориях "кто-то" постоянно сорит окурками. Разрушены несколько вражеских БК", – сыронизировал он.

В ходе включения в эфир национального телемарафона, запись которого опубликовал глава обладминистрации, он назвал главной проблемой украинских военных превосходство оккупантов "в разы" в артиллерии и в количестве снарядов к ним.

"Я не буду говорить, кто именно это делал, но то, что взрываются склады с боекомплектом, – это очень идет на руку именно Вооруженным силам Украины, потому что чем больше разрываются логистические цепочки, тем где-то больше паузы [между обстрелами], а время идет нам на руку однозначно, потому что все-таки надежда на то, что еще больше придет помощи западной, западного вооружения, и тогда мы уже сможем остановить вот эту огромную навалу", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня появились сообщения о взрыве склада с боеприпасами оккупантов в Зимогорье Луганской области.

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

Теги: Россия, взрыв, война, Донбасс, вооружение, боеприпасы, артиллерия, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, ОРДЛО, войска, российские оккупанты
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