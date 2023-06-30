Некоторые части вагнеровцев находятся на оккупированной территории Украины – Пентагон

"Что касается группы "Вагнер" и ее диспозиции, я бы сказал вам, что прямо сейчас мы продолжаем видеть некоторые элементы "Вагнера" на оккупированной Россией территории Украины", – заявил Райдер.
Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией с переброской "Вагнера" в Беларусь.
После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти РФ объявили, что отправили Пригожина в Беларусь. Также президент страны-оккупанта России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.
Президенты Литвы и Польши заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.