Некоторые части вагнеровцев находятся на оккупированной территории Украины – Пентагон

"Что касается группы "Вагнер" и ее диспозиции, я бы сказал вам, что прямо сейчас мы продолжаем видеть некоторые элементы "Вагнера" на оккупированной Россией территории Украины", – заявил Райдер.

Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией с переброской "Вагнера" в Беларусь.