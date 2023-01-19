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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреливали Запорожскую область. Ракета С-300 выбила окна на объектах мирной инфраструктуры – ОВА

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По данным Старуха, за сутки в области нет жертв и раненых
По данным Старуха, за сутки в области нет жертв и раненых
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА / Telegram

Запорожская область за последние сутки пережила больше 150 российских обстрелов. Об этом глава областной военной администрации Александр Страрух 19 января сообщил в Telegram.

По его словам, под огонь оккупантов попали 17 населенных пунктов. На данный момент зафиксировано 28 сообщений о разрушениях. Одна из ракет С-300 упала в поле.

"Звук, всколыхнувший ночью областной центр, – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в важнейший стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", – написал Старух.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что  объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.

Теги: Запорожская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, С-300, разрушения, Александр Старух, российские оккупанты
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