Ночью россияне обстреливали Запорожскую область. Ракета С-300 выбила окна на объектах мирной инфраструктуры – ОВА

По его словам, под огонь оккупантов попали 17 населенных пунктов. На данный момент зафиксировано 28 сообщений о разрушениях. Одна из ракет С-300 упала в поле.
"Звук, всколыхнувший ночью областной центр, – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в важнейший стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", – написал Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.