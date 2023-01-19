Ночью россияне обстреливали Запорожскую область. Ракета С-300 выбила окна на объектах мирной инфраструктуры – ОВА

По данным Старуха, за сутки в области нет жертв и раненых Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА / Telegram

По его словам, под огонь оккупантов попали 17 населенных пунктов. На данный момент зафиксировано 28 сообщений о разрушениях. Одна из ракет С-300 упала в поле.

"Звук, всколыхнувший ночью областной центр, – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в важнейший стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", – написал Старух.