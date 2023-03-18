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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нью-Йорк – под огнем российских оккупантов". Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области и жертвах среди мирного населения

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Кириленко показал последствия обстрела Нью-Йорка Донецкой области
Кириленко показал последствия обстрела Нью-Йорка Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 18 марта российские войска обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк Донецкой области, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Нью-Йорк – под огнем российских оккупантов. Россияне нанесли удар по поселку около 1.00, ракетой. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв", – написал он.

За сутки 17 марта, согласно опубликованным Кириленко данным, россияне убили одного жителя Донбасса – в Украинске. Еще три мирных жителя в Донецкой области получили ранения.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

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