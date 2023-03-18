"Нью-Йорк – под огнем российских оккупантов". Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области и жертвах среди мирного населения

"Нью-Йорк – под огнем российских оккупантов. Россияне нанесли удар по поселку около 1.00, ракетой. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв", – написал он.

За сутки 17 марта, согласно опубликованным Кириленко данным, россияне убили одного жителя Донбасса – в Украинске. Еще три мирных жителя в Донецкой области получили ранения.