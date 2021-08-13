Обстреливали позиции украинских военных. СБУ заявила о задержании двух бывших боевиков "ЛДНР"

По данным СБУ, в рядах боевиков задержанные находились в период с 2014 по 2016 год Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в период с 2014-го по 2016 год.

"За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска", – сообщили в СБУ.

Задержанным правоохранители сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.